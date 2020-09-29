港超聯｜疫情影響經濟轉差 貝鈞奇證新季9隊參賽

足總主席貝鈞奇今晚透露，受疫情影響，香港經濟轉差，早前聽聞有贊助商願意支持球隊出戰新季港超聯，最終只聞樓梯響而未能成事，新季只有9隊角逐。

雖然新季有晉峰升上港超聯，不過，兩支地區隊和富大埔及元朗同時棄戰，貝鈞奇表示，早前聽說過有贊助商願意支持球隊出戰港超聯，因香港經濟環境轉差，最後只聽樓梯響而未有成為事實，新季只有9隊角逐，足總目前是按計劃下月24日展開新球季。

貝鈞奇補充：「由於部份未有參與復賽的球會外援尚未到港，到港後還要進行隔離，未能參與訓練，季前準備與有參與復賽的港超球隊有頗大差別，亦有違公平性，足總研究在賽事編排上作出遷就。」足總下月7日召開港超聯會議，就新季賽事安排作進一步研究。參加20/21港超聯球會有東方龍獅、富力、傑志、理文、冠忠南區、愉園、飛馬、標準流浪及晉峰。

此外，富力疑有兩名教練違反足總的家居隔離限制外出，足總正聽取足總醫事委員會意見，暫禁止涉事教練參與球隊工作，以待完成調查。

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