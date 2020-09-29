西甲大勢：華倫飄忽捧皇蘇上盤

周二西甲，皇家蘇斯達會於主場迎戰華倫西亞，皇蘇上仗作客大勝艾爾切3:0，士氣大增；相反華倫上仗只能賽和「升班馬」侯爾斯卡1:1，連續兩輪不勝。皇蘇讓半/一可敲上盤。（球賽編號：星期二2；now632台明日1:00am直播）

皇蘇今季三戰不敗，頭兩仗先後與華拉度列和上屆冠軍皇家馬德里打成平手，上周在大衛施華回歸西甲首任正選後，前場組織更為流暢，作客大勝艾爾切打開今季勝門，可見球隊狀態正在提升。今仗雖有防中伊拿拉文迪養傷，但兩位年輕中場近況不俗，包括24歲的米基爾馬連奴上仗交出2次助攻，20歲的羅拔圖盧比斯今季3場亦攻入2球，加上前場有瑞典前鋒阿歷山大伊沙克和奧耶沙巴爾等多位進攻好手，今戰有能力攻破華倫大門。

貝迪斯下盤有「基」

至於今季賣走多名主力的華倫，教練查維加西亞似乎仍未找到最佳陣容。球隊已兩場不勝，先不敵切爾達，上輪主場更被侯爾斯卡逼和，表現飄忽。對賽往績方面，雙方近三次交手，華倫未嘗一勝，最近1次作客更慘吞皇蘇3蛋，今仗並不看好。

另一場貝迪斯作客鬥基達菲，前者上周雖不敵皇馬，但整體表現不俗，比賽末段一次具爭議性的手球判決被罰12碼，終以2:3告負。貝迪斯今季由比歷連尼執教下表現不俗，首2場取足6分，整體發揮都比上季好，過去兩季都未為貝迪斯取得入球的葡萄牙中場威廉卡維奴，近2場入2球，腳風甚順。基達菲今季同樣兩戰不敗，開季首戰一球小勝奧沙辛拿，但上仗面對上季護級分子艾拉維斯都只能悶和0:0，加上該2仗只能攻入1球，足見破門乏力，貝迪斯受讓平/半宜捧下盤。（球賽編號：星期二7；now632台明日3:30am直播）

文：港生