英超｜冇球會願畀轉會費 紅軍門將卡里奧斯外借至柏林聯

曾經是利物浦領隊高普的愛將、現年27歲的德國籍門將卡里奧斯，在18年歐聯決賽兩次嚴重失誤，將皮球直接送給賓施馬射入，以及無法救出加里夫巴利的強力遠射，結果利物浦以1:3不敵皇家馬德里失冠後，卡里奧斯從此就再沒有為紅軍上陣過。

對上兩個球季，都被利物浦外借至土超比錫達斯效力的卡里奧斯，目前與紅軍尚有兩年合約在身，由於比錫達斯拒絕支付買斷費用，卡里奧斯今夏已回到紅軍，曾揚言要與目前紅軍正選門神艾利臣比加爭正選的他，今夏仍一直未有其他球會問津。

英國《每日郵報》指出，目前沒有任何一間球會，願意支付紅軍為他所設立的600萬鎊轉會費，故卡里奧斯最終要延續外借生涯，利物浦周一在官網宣佈，這名德國門將會重返家鄉，外借至德甲球會柏林聯效力；現時紅軍另一名借將、尼日利亞前鋒艾禾尼爾，亦都是在柏林聯陣中。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！