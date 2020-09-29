死不悔改｜疫情限聚為由 足總閉門開周年大會

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足總今年初被審計報告狠批管治差劣，機構透明度不足，而足總似乎未有吸取教訓，早前決定今晚閉門舉行足總周年大會，而足總今晨解釋因受疫情影響，會場限制入場人數，故未有如以往通報今晚舉行周年大會。

足總近年每年收取政府及賽馬會等機構千萬撥資助，可是管治不善，年初被審計報告批評後，立法會帳目委員會狠評足總做「冇規冇矩」，事後帳目委員會發表長達760頁的報告，要求足總未來可以好好改善管治，加強透明度，善用各方給予足總的資源及公帑，只是足總似乎未有吸取教訓。

足總本季度的周年大會，早前因疫情至延期，惟未有確實透露日期，傳媒今日收原來足總今晚在奧運大樓舉行周年大會，不過，足總未有一如以往事前通知傳媒，直至今晨有傳媒向足總查詢始承認今晚舉行會議。消息指，今年的足總周年大會共有16項議程，包括通過上年度三次會員特別會議紀錄，接納及通過18/19球季董事會報告與及確認接納車路士足球學校(香港)、凱景、理文、龍門及和富社會企為正式會員等。

雖然足總被批評管理封閉，透明度低，但每年的周年大會總會邀請傳媒採訪，只是今次未有向傳媒通報延至今晚舉周年大會的任何通知實屬首次；有球圈人士認為足總此舉儼如將周年大議閉門舉行，給外界感覺是避開監察，剝削公眾知情權，令人懷疑足總是否在黑箱作業。 足總今晨回應查詢時證實今晚於奧運大樓舉行的足總周年大會，至於未有通知傳媒是因場地人數限制及需保持社交距離。

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