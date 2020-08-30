NBA｜快艇季後賽西決意外出局 教練李華士問責下台

今季被視為奪冠大熱之一的快艇，最後於季後賽西岸決賽領先場數3:1的場數下，遭金塊反勝提早出局，除了保羅佐治（Paul George）表現低迷遭外界批評，教練李華士（Doc Rivers）更是責無旁貸。據外國傳媒周一報道，李華士在個人社交媒體宣佈辭任快艇主教練一職，並稱這個決定是與班主巴爾默（Steve Ballmer）共同做出。

快艇去夏簽入尼納特（Kawhi Leonard）和PG打造超級球星組合，成為冠軍大熱球隊。而他們在常規賽也拿下49勝23負，創下快艇隊史上第四佳的常規賽戰績，強勢以西岸2號種籽身份打入季後賽。惟他們於次圈在領先場數3:1的優勢下，被金塊連追四場反勝淘汰，未能打破球會長達50年的「西岸決賽荒」。據名記Adrian Wojnarowski指出，與快艇尚餘兩年合約的李華士將會下台。

李華士及後也在個人Twitter發聲明證實，自己將離開快艇：「感激快艇讓我成為你的教練，感激你們給予我的所有支持，讓這裏成為一間勝利的球會。當我接下這份工作，我的目標就是成就一個成功的籃球計劃，讓這裏成為自由球員想來的地方，以及為這裏帶來一個總冠軍。我們的球季就這樣結束令人失望，我知道這球隊有能力達成甚麼成就，多謝所有球員、教練和職員，幫助我們來到今天的位置，最重要是，多謝球迷。」

李華士是NBA史上唯一一位在三個不同季後賽領先3:1的情況下都被逆轉的教練。在快艇出局後，他曾表示爭冠的壓力，其實對球隊來說不是太大，只是球隊未能達到期望。他又指自己身為教練，會為球隊落敗負上所有責任。李華士在2013年6月出任快艇教練，過去七季帶領快艇打出356勝208負戰績，常規賽勝率高達63.1%，創下NBA第五佳的執教成績，也是一支沒有打過西決的球隊中的最佳戰績。他領軍七季內六次帶快艇打入季後賽，惟他在季後賽關鍵比賽中戰績只有3勝8負。李華士執教生涯共獲得943勝，是NBA主教練執教史上第11多。班主巴爾默就表示，對球會管理層和球員非常有信心，並已姐在物色新主帥來達成球隊目標。

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