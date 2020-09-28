曼城今季第二場英超便狠遭滑鐵盧，周日主場以2:5慘敗予李斯特城，球隊三名正選後衞基爾獲加、艾利加西亞及班捷文文迪，先後輸12碼之下，拖累球隊失足五球，更創出領隊哥迪奧拿執教生涯686場以來，首次單場賽事失足五球；不過，哥帥賽後卻狠批對手不願進攻比賽，懶理防線錯漏百出，隨時影響曼城的爭標前景。

文：尊嘉

曼城上季衞冕失敗，或多或少與防線不穩有關。哥帥2016年上任後曾領曼城2奪英超，失球均不超過30球，但自上季前隊長高柏尼離隊後，全季失球即增至35球，間接斷送江山。今季哥帥仍採用防線壓上的主攻戰術，結果防線問題今仗再次徹底暴露，雖然開賽四分鐘曼城有倒戈的馬列斯勁射領先；但37分鐘李城射手占美華迪在禁區內被基爾獲加拉跌，華迪親自主射12碼破網，替李城追成1:1完半場。

53分鐘，李城卡斯泰尼右腳傳中，華迪門前後腳撞射得手，替客軍反超前2:1；五分鐘後，曼城中堅艾利加西亞禁區內踢跌華迪，後者再次操刀射成3:1。77分鐘，後備上陣的李城中場占士麥迪臣遠射得手，將比數改寫成4:1，雖然曼城今季新加盟的中堅尼敦阿基，於84分鐘接應角球頂入追近，但完場前兩分鐘再有防線拍檔「出事」，左閘班捷文文迪禁區內勾跌占士麥迪臣，由於華迪已被換走，改由泰利文斯射成5:2完場。

主場啟用以來首次

全因曼城守將不斷犯錯，令李城成為英超史上首隊單場攻入三個12碼，而2:5這個驚人的比數，不但創出曼城在伊蒂哈德航空主場，出戰438場賽事中首次單場失足5球，同時亦是哥帥執教生涯686場比賽中首次。賽後哥帥受訪時卻稱：「對手防守嚴密令我們欠缺機會，緊張之下輸了三球12碼，這是無法取勝的。我不知道他們創造了多少機會，他們不想比賽，防守很深，只想打反擊，即使他們領先5:2仍留在禁區內，我會一直嘗試找出解決辦法。」

前輩狠批後衞只想進攻

但哥帥似乎仍未打算改變主攻戰術，自哥帥上任後已花費約四億鎊收購守將，今仗正選的四名後衞除了艾利加西亞是從青年軍提拔外，其餘3人的轉會費均達4,000萬鎊以上，周日亦宣佈以6,500萬鎊購入了23歲中堅魯賓戴亞斯；不過前曼城名將米卡李察士坦言，球隊一直花錢但防守卻沒有改善：「曼城後衞全都是被動防守，腦海中只想着前進幫忙進攻，多於保持自己的位置。」似乎曼城就算再多收購，哥帥再不重視其防守戰術，相信失球仍將陸續有來。