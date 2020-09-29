英超｜車路士將借走「龍虎切」 阿朗素激嬲林伯前途堪虞

英超球會車路士領隊林柏特透露，將在轉會窗關閉前將英格蘭國腳中場羅夫度斯卓克借用予別的英超球隊。另外，上周六聯賽對西布朗時犯錯的左後衞馬高斯阿朗素，在「車仔」的生涯也隨時終結。

林柏特坦承，綽號「龍虎切」 的羅夫度斯卓克需要更多比賽時間來調整狀態，所以應會將他借用予其他英超球會。他說：「我上星期曾跟羅夫度斯卓克詳談，他需要上陣時間......我們有可能將他外借予別會，以便他可落場比賽，而這對他有百利而無一害。」消息指韋斯咸、修咸頓和阿士東維拉已接觸車路士，研究借用「龍虎切」的可能，而「車仔」則希望用借出這位英格蘭國腳作為條件之一，令韋斯咸最終同意出售隊中主將兼英格蘭國腳迪格蘭賴斯。

至於馬高斯阿朗素在史丹福橋的日子，也可能進入倒數階段。有報道指林柏特在半場訓話時直指阿朗素防守不力，並將他換走。之後這位西班牙國腳在沒得到領隊批准之下，竟直接返回球隊巴士而非坐在後備席上為隊友打氣。「林伯」得知後大怒，而消息來源更向傳媒直言：「如果阿朗素還會穿上車路士球衣作賽，大家會感到非常意外。」車路士在上周六對西布朗時，因阿朗素兩個失誤以及堤亞高施華一次犯錯，半場落後三球。之後「林伯」變陣，換走阿朗素換入艾斯派古達任左後衞，最後成功賽和對手3:3。

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