英聯盃攻略│車仔兵多將廣可拔「刺」

周二英聯盃16強賽事，熱刺主場迎戰車路士，前者今季賽程非常頻密，周日出戰完英超後，本周又要戰轉英聯盃及歐霸盃，球員體力消耗嚴重之餘，更導致狀態火熱的射手孫興民腿筋受傷；反觀車路士兵多將廣，領隊林柏特上圈已揚言英聯盃會讓新兵融入，不會派出青年軍上陣，戰意較為旺盛之餘，往績上車仔亦食住熱刺，平手盤直取客軍。

熱刺周日英超只能1:1賽和紐卡素失2分，可謂賠了夫人又折兵，事關射手孫興民半場傷出，賽後領隊摩連奴證實，這名今季各項賽事已攻入五球的南韓球星，腿筋受傷將要休戰一段時間，令射手哈利卡尼失去依靠。事實上，孫興民的受傷或多或少與熱刺賽程頻密有關，事關周二對陣車路士後，周四又要出戰一場過的歐霸外，下周日更要作客曼聯，一向愛面子的摩連奴隨時會放棄英聯盃，事實上上季熱刺早於第三圈遭英乙高車士打淘汰，足證熱刺未必重視英聯盃。

反觀車路士今夏大事擴軍後兵源充足，新兵艾度亞文迪及芝維爾勢地標上陣，有望改善藍戰士的不穩防線。上一圈車路士就算迎戰英冠的班士利，仍派出夏維斯、赫臣奧杜爾等人正選出戰，態度預計比熱刺認真，特別後者上仗梅開二度狀態火熱，今仗有力再做英雄，平手盤宜捧客軍。

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