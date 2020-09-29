英聯盃｜摩連奴明言放棄「讓路」畀車仔：歐霸盃賺得更多錢！

周日在主場1:1賽和紐卡素的熱刺，休息短短48小時後，周二將要出戰英聯盃主場迎戰車路士，周四又再要轉戰歐霸盃，與以色列球隊海法馬卡比爭入正賽圈，賽程非常頻密之下射手孫興民更因此受傷。難怪周一熱刺領隊摩連奴，在英聯盃賽前記者會上已明言，將會放棄英聯盃這項盃賽，全因一個「錢」字。

摩連奴坦言：「我想在英聯盃奮戰，但我不認為我可以。我們周四在一場比賽，雖然打入歐霸分組賽的獎金不及歐聯，但對於我們這支球隊來說是非常重要，目前還差一場比賽，就能晉身歐霸分組賽，所以周四賽事更加重要。」

對於球隊會否作出輪換，摩連奴坦言相關的賽程安排，已為他們作出了決定，甚至坦言對手贏面較高：「車路士在周六比賽，然後有周日和周一休息，然後他們在周二及周末才有比賽，他們有出色的陣容，如果他們的領隊不輪換，亦可以踢出完美的比賽。」

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