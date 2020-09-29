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英聯盃｜摩連奴明言放棄「讓路」畀車仔：歐霸盃賺得更多錢！

29分鐘前
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 27: Jose Mourinho, Manager of Tottenham Hotspur reacts during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Newcastle United at Tottenham Hotspur Stadium on September 27, 2020 in London, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Daniel Leal-Olivas - Pool/Getty Images)

周日在主場1:1賽和紐卡素的熱刺，休息短短48小時後，周二將要出戰英聯盃主場迎戰車路士，周四又再要轉戰歐霸盃，與以色列球隊海法馬卡比爭入正賽圈，賽程非常頻密之下射手孫興民更因此受傷。難怪周一熱刺領隊摩連奴，在英聯盃賽前記者會上已明言，將會放棄英聯盃這項盃賽，全因一個「錢」字。

摩連奴坦言：「我想在英聯盃奮戰，但我不認為我可以。我們周四在一場比賽，雖然打入歐霸分組賽的獎金不及歐聯，但對於我們這支球隊來說是非常重要，目前還差一場比賽，就能晉身歐霸分組賽，所以周四賽事更加重要。」

對於球隊會否作出輪換，摩連奴坦言相關的賽程安排，已為他們作出了決定，甚至坦言對手贏面較高：「車路士在周六比賽，然後有周日和周一休息，然後他們在周二及周末才有比賽，他們有出色的陣容，如果他們的領隊不輪換，亦可以踢出完美的比賽。」

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