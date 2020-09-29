NHL｜坦帕灣閃電贏史丹利盃 球員：喺空無一人嘅球場奪標好瘋狂

NHL職業冰球總決賽史丹利盃，坦帕灣閃電在第6場總決賽以2:0擊敗達拉斯星隊，以總場數4:2擊敗對手捧起史丹利盃，而今次也是閃電繼2004年後，球隊史上第二次贏得代表NHL總冠軍的史丹利盃。

跟復賽的NBA一樣，NHL的季後賽也是採用「泡泡（Bubble）」形式比賽，而東西岸季後賽冠軍坦帕灣閃電和達拉斯星，在加拿大埃德蒙頓進行7場4勝的總決賽，爭奪史丹利盃。結果擁有18/19年常規賽最佳成績62勝，卻在季後賽首圈出局的閃電，終在19/20年季後賽一吐污氣，最後擊敗達拉斯星捧盃而回。

閃電前鋒高文（Blake Coleman）說：「這樣贏得史丹利盃有點瘋狂，但在2020年，誰人會不發瘋？」閃電教練谷巴（Jon Cooper）說：「我們在酒店住了54日，這是史上其中一次最難贏的史丹利盃。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！