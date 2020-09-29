意甲戰報｜蘇利安奴起孖 博洛4:1輕取10人帕爾馬

博洛尼亞周一憑羅拔圖蘇利安奴於上半場梅開二度，以4:1輕取10人應戰的帕爾馬，取得今季在意甲的首場勝利。

蘇利安奴今戰於16分鐘頭槌建功，為主場的博洛尼亞先拔頭籌。30分鐘，蘇利安奴遠射得手，博洛尼亞領前至2:0。

換邊後，蘇利安奴於56分鐘交出助攻，安達斯奧臣為博洛尼亞射成3:0。帕爾馬雖於67分鐘由靴拿利祖利亞追回一球，但客軍於9分鐘後有伊亞高邦尼侵犯柏拉斯奧而領紅被逐。少踢一人的帕爾馬於補時再失守，柏拉斯奧接應加利美度助攻後射入，助博洛尼亞以4:1擊敗帕爾馬。

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