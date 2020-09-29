紅軍爆廠｜英超對壘射入30球 高普領紅軍做槍手剋星

利物浦周一在晏菲路以3:1反勝阿仙奴，取得聯賽對阿仙奴的主場五連勝。連同今場所入的三球，利物浦由高普出任領隊以來，在英超與阿仙奴對壘已射入了30球，是英超球隊中最多，儼然成為了槍手剋星。

紅軍周一是在被拿卡錫迪先入一球後，由沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣及於英超後備「地標」的新兵迪亞高祖達先後建功，以3:1後來居上，今季英超開季三連勝。

於88分鐘士哥的迪亞高祖達，成為了第13位在英超「地標戰」取得入球的利物浦球員，令紅軍由高普於2015年10月任主帥後，在頂級聯賽對阿仙奴的入球達到30球，亦是球隊在高普麾下的第400個英超入球。祖達則是高普執教下在英超入球的第33位紅軍球員。

事實上，由高普首次領紅軍出戰以來，只有對屈福特射入35球的曼城，面對單一對手的入球總數是多於利物浦對阿仙奴。除了在英超對阿仙奴射入30球，利物浦在高普領軍下聯賽入球第二多的對手是27球的屈福特，之後是26球的般尼茅夫以及24球的韋斯咸。

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