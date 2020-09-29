夏天發生巴塞隆拿美斯事件，在不同範疇揭示球會問題。同時，也顯示了一些人物的效率，如烏拉圭前鋒蘇亞雷斯的經理人！自前燕豪芬球員朗奴高文出任巴塞教練後，便宣佈要清洗部份球員，年紀相對大又有阿積士歷程的前鋒蘇亞雷斯（圖）就在清單上。

「哨牙蘇」含淚告別巴塞後，在轉會祖雲達斯中意大利文考試作弊大家可能聽過，但在這麼短的時間內，加上疫情的影響下又高速與馬德里體育會達成協議實在是勁！特別是在今年這特別環境下，這個轉會充份顯示各方面對現況大局都非常清晰。蘇亞雷斯的經理人是哥迪奥拿的哥哥，而西甲CF格蘭納達也與其經理人公司有所合作，雖然該公司管理球員的數量難與文迪斯相比，但一直信譽良好。巴塞清洗蘇亞雷斯，但最後反加盟競爭對手的馬體會，相信連皇家馬德里也會覺得有點惱。

今季西甲已展開數周，今季實力分配頗有趣，傳統皇馬、巴塞實力稍為稱先，但今季要留意馬體會了。祖奥菲歷斯在歐國聯顯示出進一步突破，加上踢法更適合的蘇亞雷斯換掉了艾華路莫拉達，馬體會今季班底頗厚而球員亦較當時得令。而巴塞朗奴高文任教應有較高統籌力，但球會積累問題並非短期能解決。皇馬新舊交替也提過並非1、2年便可完成，所以今季西甲之爭極可能並非局限兩隊了。

至於英超數強，車路士暫並無細緻結構、曼聯亦有類似問題，曼城對狼隊及李斯特城都只踢了半場好波。

文：何輝

足球評述員

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