霍震霆主持｜會前6分鐘始通知傳媒 足總閉門周年大會開Live補鑊

足總今晚在奧運大樓舉行周年大會，被踢爆未有通知傳媒後，變相閉門召開會議，足總在會前突通知傳媒可透過視像觀看會議過程，並發放會議相片，試圖為事件補鑊。

原定3月舉行的足總周年大會，受疫情影響而延遲，惟未有通知傳媒確實日期，直接今晨傳媒向足總查詢，足總始證實今晚舉行會議，並通過16項議程；有球圈人士認為足總這樣安排儼如將周年大會閉門舉行，給外界感覺是避開傳媒監察，剝削公眾知情權。

周年大會晚上6時30分舉行，而足總於6時24分通知傳媒，可透過網上直播觀看會議過程，並按亞洲足協要求只提供英文即時傳譯；會議約晚上8時結束，而會議由久未露面的足總會長霍震霆主持。

足總主席貝鈞奇會後解釋未有通知傳媒今日召開周年大會是受疫情影響，場地方面有很多限制；又辯稱有很多傳媒早已知本月召開周年大會，亦未有太多特別事項通過，惟未有回應為何足總一直不通知傳媒，只謂足總需與傳媒加強溝通。

會上通過車路士足球學校(香港)、凱景、理文、龍門及和富社企為正式會員，另有球會要求足總在數十個會員面前回應每年收取巨額資助如何振興香港足運。

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