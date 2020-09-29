港超聯｜傑志無休備戰富力 黃洋寫詩抒發情緒

周一在菁英盃決賽擊敗冠忠南的傑志，隨即復操備戰周四對富力的港超聯前列大戰，隊長黃洋周一見證球隊重用年輕球員下重奪菁英盃後，有感而發作詩表達情緒，並期待球會將來由他們去開拓及創造。

傑志在復賽首戰不敵東方龍獅，之後聯賽擊敗理文，而上場菁英盃決賽則挫南區重奪冠軍，餘下賽事是爭取成為聯賽及菁英盃雙料軍。決賽休戰的隊長黃洋周一見證隊內小將在決賽奪冠後，昨日有感而發在社交平台貼上11句短詩。

他回應此詩時表示是想透過詩句表達不同的情緒：「這詩有好多情緒，好多表達，像老將在傑志多季現在是時間將個人放下，着眼於球會將來的發展，而年輕球員在決賽表現出的心態，令自已覺得可以收起自己過去為球會努力的光環，守護過去的同時，年輕球員是時候出鞘。」

對於周四對富力，黃洋表示，這是關乎爭標的六分波賽事，對手屬有質素的爭標球隊，傑志要爭聯賽必須爭取贏波：「這性質的賽事，勝負關乎球員質素及經驗，傑志在這方面是比較優勢，富力隊內有很多傑志球員，彼此好熟識對方踢法，落場的決賽爭勝心態更為重要。」

黃洋所作的詩全文如下：

「不知從何時起

我關上燈

慢慢蜷起身體

變成了厚厚的堡壘

一些珍貴的東西

需要去捍衛和守護

而昨天的你們

如出鞘的利劍

光芒四射

傑志的未來

期待你們去開拓和創造」

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