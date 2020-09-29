紅軍爆廠｜新兵祖達地標戰入波 高普：觀察咗佢成兩三年喇！

周一利物浦主場3:1擊敗阿仙奴，雖然今仗新兵堤亞高艾簡達拿因傷缺陣，不過另一名新血、以4,500萬鎊從狼隊來投的前鋒迪亞高祖達，後備上陣短短8分鐘，就成功替紅軍埋齋鎖定勝局。賽後領隊高普讚揚祖達的表現，並透露已經觀察了這名23歲球員長達2、3年的時間。

高普賽後向BBC表示：「我對祖達的表現真的非常高興，頂級的傢伙，要像我們的球隊能夠進步很難，我已經觀察了他2、3年的時間。」

「現時祖達他來了，正常地踢出他的足球，嘗試捍衞我們捍衞的東西，佢只掌握到球隊20%的踢法，一切都要慢慢來。今天祖達有60至70分鐘來觀看文尼的表現，然後他在球場上表現出色，令人難以置信，他射入了一個超級入球，在晏菲路擁有一個很好的地標戰，他將不會忘記。」

事實上，祖達入球前曾浪費過兩次機會，一次是疑和進攻拍檔穆罕默德沙拿「爭食」下糟塌了一次射門，另一球則是在禁區左路無人看管下起腳，竟只中網側，與隊友的默契甚至門前把握力都有待提高，但今戰能在最後關頭射入一球，必能增強自己在未來比賽的信心，也使高普在偶然要拆散「埃及文明」組合時，不再只得奧歷治一位可靠的副選殺手。

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