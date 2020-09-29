足總盃決賽｜領東方三破富力 李志堅：達成季前目標

老牌球會東方龍獅今季改組，改以上季帶領和富大埔稱霸港超聯的李志堅執教，球隊今日在足總盃決賽擊敗富力，爭三冠先過第一關，而主教練李志堅賽後表示今季奪足總盃，代表球隊來季可以再次出戰亞洲球會賽，算是完成季初其中一個目標。

東方經過連續三季錦標荒後，今季改由兩屆最佳教練李志堅領兵，今助球隊捧走可出戰明年亞洲球會的足總盃，而堅sir賽後去到貴賓席向東方體育會副主席游永強擊拳，以示感謝他對自己的信任。

李表示季前其中一個目標爭取返回亞洲球會賽賽場，現奪足總盃可說達成季前其中一目標，至於爭三冠，聯賽還需視乎對手，銀牌可以主導，當然會盡力爭取。事實上，堅sir過去兩季領大埔及東方對富力戰績為6勝1負，所負一場為菁英盃分組賽，今季更加三殺富力後，賽後頒獎給決賽最佳球員艾華頓時是是笑得合不攏嘴。

被問到季內領軍三挫富力的心情時，他表示沒有想太多勝那隊，贏冠軍較為開心，而球隊人腳比較充裕，且變動少，是球隊於復賽爭成績的優勢。對於此戰決賽對手富力疑有職員違規，李志堅表示，下季有可能仍要面對這個情況，希望各方盡力執行，盡可能守護規則。

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