西甲｜孖住阿蘇組馬體會「暴力組合」 哥斯達：一個踢人一個咬人

今夏離開巴塞隆拿轉投馬德里體育會的蘇亞雷斯，上場在地標戰就交出2射1傳的成績，令不少球迷期待這位烏拉圭前鋒的表現。作為本來馬體會隊內的射手，迪亞高哥斯達亦對阿蘇的加盟對感到高興，更開玩笑表示二人可以組成馬體會前線「暴力組合」。

對於阿蘇加盟球隊，哥斯達表示相當期待，更開玩笑提起阿蘇咬人事件：「我喜歡蘇亞雷斯，我們可以一個負責咬人，一個負責踢人。不過我不知道巴塞讓他離開的原因，他的戰士精神可以協助我們捧盃，希望我們今季可以將獎盃帶給球迷。」不過今季相信哥斯達與阿蘇二人比較難在鋒線上共同合作，事關二人的作用相似，而且球隊仍有祖奧菲歷斯在陣，因此阿蘇與哥斯達大機會輪流上場。

另外上場阿蘇首戰梅開二度後，他的妻子蘇菲亞就在IG上慶祝之餘，亦不忘「暗寸」巴塞：「這是你應得！可以再次看見你的笑容，實在太好！」就連身為蘇菲亞好友的美斯妻子安東莉娜，也在蘇菲亞的貼文下回覆了一連串的鼓掌表情符號，藉此同意阿蘇妻子的言論。

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