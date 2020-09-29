武漢肺炎｜球員確診數字上升 賽會正研究暫停意甲兩周

由於意甲球會熱拿亞共有14名職球員於周一確診武漢肺炎，意甲正考慮先暫停兩周賽事，以確保各隊職球員的安全。

熱拿亞門將馬迪亞比連及中場舒奧尼，因感染武漢肺炎而錯過球隊周日作客拿玻里的意甲聯賽，熱拿亞該仗以0:6慘敗。其後球隊再有12名職球員的檢測呈陽性，感染人數上升至14人。根據意大利媒體報道，與熱拿亞球隊比賽完的拿玻里球隊成員應先進行隔離，並進行檢測，原定拿玻里周六將會作客鬥祖雲達斯，但目前賽事可能延期。

據知，意大利政府、體育部和賽會正研究如何應對今次球員的確診個案，有指暫停意甲賽事兩周將會是考慮的方案之一，不過，由於國際賽期將至，實質只有本周的賽程會受影響。

雖然意甲賽會未有在規例上例明，球隊有多少名球員確診才會推遲賽事，但熱拿亞的體育總監Daniele Faggiano表示：「我認為我們會嘗試申請押後賽事，我們根本無法進行球隊訓練。」

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