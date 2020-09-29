英超｜收購辛祖困難重重 傳曼聯轉吼「紅軍殺手」

曼聯今季的重點收購暫時只得雲達碧克一人，一直盛傳要收購右翼至今仍未成事，雖然有傳紅魔鬼近日向多蒙特提出終極報價9,000萬鎊（約8.9億港元）收購查頓辛祖，當中6,500萬鎊為轉會費另加2,500萬的浮動條款，不過多蒙特卻企硬要1.08億鎊。由於轉會窗即將關閉，有傳曼聯已將屈福特快翼伊斯美拿沙亞，作為頂替辛祖的備選。

上季英超曾在冠軍利物浦身上梅開二度，協助屈福特以3:0打破紅軍上季不敗身的塞內加爾快翼伊斯美拿沙亞，最終卻未能協助大黃蜂保住英超席位。英媒報稱，曼聯早前曾取消與這名「紅軍殺手」的聯繫，但隨著夏天轉會窗的時間一分一秒過去，仍然無法購得查頓辛祖的曼聯，很可能將目標轉到更便宜的伊斯美拿沙亞身上。

英媒估計，22歲伊斯美拿沙亞的轉會費，將會是4,000至4,500萬鎊之間，比起20歲的查頓辛祖便宜一倍有多。

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