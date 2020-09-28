遲來的NBA總決賽戲碼產生！熱火在周日東岸決賽第六戰，憑前鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）拿下「超級雙雙」32分、14籃板和5助攻，全隊有6名球員得分達雙位數下以125:113贏波，以總場數4:2淘汰塞爾特人，相隔六年再度殺入NBA總決賽，將與湖人對壘。終極大戰第一場，將於香港時間周四早上開打。

文：華弟

熱火今場贏得不算輕鬆，幾乎全場都處於拉鋸狀態，半場僅以兩分領先綠軍。戰至第四節，綠軍J布朗（Jaylen Brown）膝部受創仍堅持比賽，熱火方面先後有艾迪巴約籃底下得分兼博得犯規，占美畢拿（Jimmy Butler）入切得分以及該節共入11分的「英雄」希路投射得手，到末段終於成功拉開比數至109:102，最終贏125:113。

兩冠英雄占士倒戈舊主

熱火拿下「賽點」以場數4:2淘汰塞爾特人，繼2014年後再次躋身總決賽，也是球會史上第六次進軍終極東西岸冠軍大戰，對手將會是西岸盟主湖人。巧合地湖人主將勒邦占士（LeBron James），正是當年四度帶領熱火殺入總決賽的英雄，並在2012與2013年連摘2冠，今次則代表湖人倒戈鬥舊主。

有趣的是，今次是NBA史上首次出現兩支晉身總決賽球隊，在之前一季均無緣季後賽，熱火以常規賽東岸第五種籽身份最終成為東岸冠軍，實在令不少人大跌眼鏡。

今季加盟熱火的畢拿，在東決G6取得22分和8助攻，延續在季後賽穩定且高水準的演出，熱火先後淘汰溜馬、常規賽一哥公鹿、再到近4年3入東決的綠軍，畢拿絕對是頭號功臣，他在賽後喜迎人生首次總決賽，亦道出要圓夢贏得總冠軍，便要面對終歸必須要克服的「最後大佬」：「（對湖人）爭冠的關鍵，便是要擊敗勒邦占士，這是多年來大家都知道的事實。當然己隊不可能完全只集中對付占士一人，湖人有很多出色的球員圍繞着他，但奪冠之路的最大考驗，始終就是占士。」在上周六帶領湖人擊敗金塊後，今季已經是占士職業生涯第10次出戰總決賽，而且之前已在熱火與騎士贏得三座冠軍獎盃。

大勇畢拿豪言擊敗占士

總決賽第1戰會在香港時間10月1日早上9時開打，免費電視台ViuTV 99台將會全程直播。