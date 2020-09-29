英聯盃｜繼續被摩佬冷待 阿里無緣上陣鬥「車」

周二英聯盃16強賽事，熱刺將會在主場迎戰車路士，賽前領隊摩連奴已經明言，由於賽程頻密的原因，球隊不會程視英聯盃這項賽事，今仗會派上不少後備兵上陣比賽。不過據英國傳媒報道，近兩場聯賽就連大軍名單也未有入選的迪利阿里，將不會為球隊上陣出戰英聯盃賽事，離隊的可能性又再增加。

今季阿里只曾在英超首輪賽事正選上陣過，不過半場休息時間後就被換走，上周歐霸盃外圍賽作客舒肯迪捷一仗，阿里亦有後備上陣過，不過近兩場英超，後備席上也未有看見這位英格蘭中場的身影，令到阿里在熱刺的前途又再出現疑問。本以為摩佬在英聯盃輪換，阿里可以在周二獲得上陣機會，不過就有消息人士指，阿里未有被列入比賽名單當中。

現時法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），是其中一支球隊對24歲的阿里感興趣，不過這支法國豪門由於熱刺要價高昂，因此暫時未有任何行動。由於被推遲的歐國盃將會在明年夏天舉行，假如阿里繼續維持現時的狀況，相信三獅軍團領隊修夫基亦不會將阿里選入大名單當中。

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