中國國家主席習近平曾說：「足球魅力在於情況瞬息萬變，結局不可預測。」對，誰也沒有想過廣州恒大花10年時間及巨額資金成為中超霸主，對中國國家隊不斷輸出國腳、歸化兵、新星甚至教練，如今盛傳背後的恒大集團爆煲，是否代表恒大有機會星散？這個不可預測的事，對中國足球的現在及將來影響極大，習近平的足球夢看來越來越難圓。

文：蘇威

說起前世今生，恒大經歷過太陽神、吉利、香雪、日之泉、醫藥五個時代，兩度降班，其中一次於2010年因被揭發打假波，被判降至中甲。這年可說是球隊的重要分水嶺，因為被罰之後僅一個月，恒大地產集團便以1億人民幣收購球會100%股權，改名為現時大家熟悉的恒大。集團老闆許家印斥巨資擴軍，除了馬上奪得中甲冠軍回升之外，更於翌年以「升班馬」身份贏取中超錦標，創造歷史。

恒大突成為中國甚至世界的商業足球表表者，投放資源於世界轉會市場興風作浪，不斷刷新中國轉會費紀錄，更在2012年以總值3,000萬歐元的兩年半合約找來帶領意大利國家隊贏得2006年世界盃冠軍的頂級名帥納比，而且於2014年獲阿里巴巴集團注資12億人民幣。在瘋狂金錢堆砌下，恒大在2019年贏得第8個中超冠軍，當中包括於2011至2017年7連霸，追平了大連實德創下的頂級聯賽最多奪冠紀錄。這支金光閃閃的勁旅更於2013年勇奪亞冠盃，成為繼89/90球季的遼寧東藥後，第二支奪得亞洲頂級球會賽事冠軍的中國球隊。兩年後，恒大再成亞洲冠軍，成為真正的亞洲足球豪門。

為國捐帥承擔天價薪酬

恒大彈起後除以重金在外國收購球星外，也盡收國內兵器，多年來跟中國國家隊的關係都十分微妙，更有指中國足協一直偏袒這支廣州球隊。恒大不停為國足輸出多名國腳，如右閘張琳芃、中場黃博文、鄭智及前鋒郜林等，甚至更出現半支球隊都來自恒大的經典場面。雖然這些骨幹球員已老化或狀態下滑，但在最新一期的集訓名單當中，仍然有六人獲得徵召，包括前鋒新星韋世豪，跟北京國安並列入選球員最多的大戶。除了球員之外，中國國家隊前任主帥納比及簡拿華路都跟恒大有濃厚關係，更有指是恒大為國捐「帥」，承擔了大部份納比的天價薪酬。

出錢出力盡招攬歸化兵

中國國家隊去年開始招攬歸化兵，希望為習近平一圓再次打入世界盃決賽周的足球夢，恒大更是出錢又出力。陣中的前鋒艾克森、洛國富、翼鋒費南多、後衞蔣光太都已經入籍，被恒大外借至其他球會的前鋒高拉特、阿蘭也領取了中國護照，以數目來說，恒大於推動歸化兵這範疇，絕對是頂尖電動車的級別。

青訓對國足將來至為重要，恒大在2013年成立的足球學校在國內便屬數一數二，過去8年已在足校投放28億人民幣，合共有422人次入選各支中國梯隊。恒大不僅花大錢在一隊陣容上，更不停於全國各地挖掘潛質小將，在全國級別青少年比賽的看台上，總能看到恒大球探的身影。一名工作人員透露，恒大足校若相中一名年輕球員，不僅免學費，還會根據中國足協付出培養費，一名19、20歲的小將為40萬至50萬人民幣，「有個別孩子甚至叫價100萬。」

上月，恒大各級梯隊出戰了不同賽事，結果從U9至U18都贏盃，單月豪取10個冠軍。當中吳俊傑於恒大盃U18冠軍聯賽，榮膺最佳射手，他早前於恒大西班牙分校留學時，據知已經被多家歐洲球會青睞，很大機會前往西班牙發展。今月，恒大一隊出戰中國足協盃首輪，以2:0輕取河南建業，譚凱元、布格拉汗、帕爾曼江、王世龍等足校小將都獲得上陣時間，當中19歲的譚凱元更正選披甲，為恒大先開紀錄。對於青訓，許家印便曾說：「今年我們從足校補充了五位年輕球員，大家必須在職業上努力成為中國乃至世界明星。我與教練溝通了，要求一定要加大力度培養我們的年輕球員。」

球會去年蝕近20億人仔

許家印燒銀紙堆砌出恒大這個球會品牌，於足球層面上實在非常成功，但財政上對於集團來說卻是沉重負擔。恒大集團最近傳聞滿天飛，有指負債超過8,000億人民幣的他們出現資金鏈問題，網上更流出一份懇請廣東省政府支持重大資產重組的文件，令人懷疑許家印正處於非常危險的境地，即將爆煲。不過，集團很快就發出聲明闢謠，指有關重組的文件和截圖全是憑空捏造，而且澄清財務穩健，截至2020年9月24日的年內累計銷售達5,049億人民幣，增長11.4%，銷售回款有4,521億元人民幣，增長51.3%。他們於聲明中更透露，有息負債已下降534億人民幣，集團成立24年以來，從未出現遲付利息、本金逾期歸還云云。

這些傳聞是否空穴來風，已陷入羅生門。如恒大集團的財政出現問題，相信前季失落中超冠軍的恒大足球隊會首當其衝受影響。恒大多年來一直面對虧損，僅依靠集團「泵水」，而且金額從來是天文數字。教練、外援、中國國腳都享受着高薪厚祿，令球隊經營成本非常恐怖，去年便高達28.9億人民幣。自2015年至今，他們連續五年虧蝕，金額分別為9.53億、8.12億、9.87億、18.29億、19.42億人民幣，當中對上兩年的虧損翻倍，正正因為球員的轉會費及人工。恒大表示：「球會良好的品牌效應使2019年收入穩定增長，但由於球員薪酬、轉會成本仍居高不下，營運成本仍處於較高水平，導致目前仍處於虧損狀態。2020年球會將按中國足協財務監管指導意見，嚴格控制成本。」

中國大軍依賴單一球會

一旦許家印終將走上重組及爆煲這條不歸路，令恒大不再大搞，甚至散班，不僅對中超有巨大影響，更會牽連至中國國家隊。事關如沒有恒大作為推手及貢獻，國足現時擁有的教練團或許會化為烏有，國腳不再享有高人工，將來更可能失去大量歸化兵，新星又未能獲得適當的培養，終究吃下過度依賴單一球會的惡果。在重組又重組下，習近平的世界盃美夢隨時提早成為泡影。