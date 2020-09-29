Goal富帥：洛達新季回勇客勝好「芬」頭

上周五重心阿梅爾城順利命中「主勝」，如果唔係就俾拍檔富哥威晒；既然荷乙順開，今次繼續推，2018年降班嘅洛達，新季似乎有回勇迹象，難得主場作客都幾入得波，周二作客FC燕豪芬三分穩陣，簡簡單單要個客W。

洛達兩季前降至荷乙，成績一直沉淪，上季只排第17位，幾乎一降再降；不過新季引入高比爾、柏夫歷基等球員，實力有所提升，難得前鋒哥奧斯亦狀態大勇，已射入三球，絕對係一大驚喜。洛達開季4場拎到3勝1負，大敗畀另一升班熱門迪加史卓普0:4，無話可說，其餘三場都清脆擊敗對手。

對手FC燕豪芬上季只排13位，開季4場2勝1和1負，但奇怪兩場勝仗都係嚟自作客，反而主場未贏波。世界各地博彩公司平均值方面，呢場屬五五波，主、客W都係2.5倍至2.6倍之間，考慮洛達作風正氣亦少和波，唔諗讓球盤，貪好分頭要客W。

日本波繼續開快車，日乙已完成一個循環，優劣開始明顯，爭升班球隊可繼續追捧，周三推介兩支前列分子；榜首德島漩渦雖然作客，但對手長崎成功丸陷低潮，已七場未贏過，德島Ｗ穩陣。

另外第四位嘅福岡黃蜂，一向攻力夠強，主場對櫪木SC數得起，「讓球主客和」要「主勝」。

文：Goal進

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