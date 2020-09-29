德甲｜開季10日炒第2位教練 緬恩斯怒炒比爾路沙

今季德甲只開季10日，就已經有兩位教練落鑊，繼周日史浩克04辭退主帥大衞華拿後， 緬恩斯周一亦宣佈辭退比爾路沙，緬恩斯將會由助教Jan-Moritz Lichte擔任看守領隊直至另行通知。

今季緬恩斯兩戰全敗，但成績差並非比爾路沙被炒主因，過去一周對緬恩斯而言非常動盪，球隊在上周六主場不敵1:4升班馬史特加後，球隊告知前鋒施沙拉爾需要離隊尋找新球會，惹來隊中部分球員不滿，並發起罷操，球會最後決定辭退比爾路沙以平息事件。

比爾路沙發聲明表示：「我對於球會的決定感到非常失望，但我亦希望緬恩斯在未來可以一切順利。」比爾路沙去年11月接手緬恩斯，便成功帶領球隊以第13名完成球季。不過，事實上在他執教的26場中，球隊僅贏得9場，勝率只有34.6%。

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