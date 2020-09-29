西甲｜迪比利死性不改 巴塞操練又做遲到大王

被傳有可能加盟曼聯的巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利，周一球隊操練又再遲到，紀律問題仍然有待改善。

據西班牙《馬卡報》報道，巴塞教練朗奴高文希望球員在操練開始前1小時到達，但23歲的迪比利周一上午10時15分才現身巴塞訓練場，較要求的時間遲了15分鐘。迪比利之前已經有過紀律問題，今季及之前已不止一次在操練遲到。事實上，2018/19球季中，他甚至曾因為睡着了而遲到2小時。

朗奴高文是軍紀嚴明的主帥，重視紀律和小組安排，認為對球隊長遠有幫助。迪比利目前並未打入高文的正選陣容，周日球隊大勝維拉利爾4:0的西甲首戰，他亦只是在70分鐘才後備上陣。曼聯領隊蘇斯克查有意在英超轉會窗於10月5日關閉前再引入一名進攻球員，近月來迪比利都被傳有可能轉投紅魔。

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