紅軍爆廠｜開波3分鐘批肘打中泰亞尼 好運文尼走甩紅牌

利物浦周一英超主場以3:1擊敗阿仙奴，取得開季三連勝，但是紅軍前鋒沙迪奧文尼在比賽初段就幾乎要攞紅牌出場，他「批肘」打中槍手後衞基蘭泰亞尼的面部，但最後只獲球證發一張黃牌警告，這位塞內加爾前鋒相當好運逃過一劫，否則就不能夠為紅軍射入追平的一球。

開季狀態大勇的文尼，上輪英超才為紅軍射入兩球以2:0擊敗車路士，今仗他再取得新季第三個英超入球，協助紅軍反勝槍手。要知道，文尼仍然能夠留在場上是非常幸運，事關他在開賽近三分鐘就有一個明顯犯規動作，當時他接應隊友長傳，與槍手後衞泰亞尼並列爭球，但他在混亂中用左手肘批對方面部，令泰亞尼痛苦倒地。槍手球員隨即圍着執法球證鮑臣（Craig Pawson）以示不滿，但鮑臣對於文尼的動作，最後只舉出一張黃牌示意。

結果留在場上的文尼再為紅軍建功，上半場28分鐘穆罕默德沙拿在禁區右路的射門被撲出後，文尼補射得手即為紅軍追成1:1，最後帶領利物浦取得3:1的逆轉勝利。事後不少英國媒體認為，文尼這個動作明顯是以手肘傷人，理應被罰紅牌離場，也有球迷認為是球證偏幫利物浦。

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