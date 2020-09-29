紅軍爆廠｜不滿被指表現馬虎 高普同堅尼「駁火」

利物浦周一以3:1擊敗阿仙奴，英超開季三連勝，領隊高普賽後接受Sky Sports訪問時原本相當開心，但擔任評述的曼聯名宿堅尼的評語卻令高普不滿，與對方在節目中「駁火」。

高普聽到堅尼的評論時面色一沉，感到不能相信的高普說︰「我是否聽到堅尼先生說我們今晚的表現馬虎？他那樣說了嗎？」

堅尼回應道︰「我認為他們放棄了一、兩個他將會感到失望的機會。」高普並未退縮︰「他有說這是馬虎嗎？我想聽聽。我不肯定我聽到的是否正確，也許他是說另外一場比賽。」「這不可能是這場比賽。對不起，那是對今場比賽一個令人難以置信的描述。」

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