英超｜彭利拿留紅魔中場冇位踢 傳接近外借拉素一季

曼聯今季踢了三場賽事，但巴西中場安達斯彭利拿並未進入大軍名單，有指他已經決定離隊尋求上陣機會，意甲的拉素有意借下這位24歲的中場一季。

去季彭利拿的上陣機會不少，各項賽事為紅魔上陣40場，但主要都是上半季，因為季中球隊買下波基斯費南迪斯，令他再次被貶為後備。加上今季紅魔從阿積士買下荷蘭中場雲迪碧克，彭利拿深知今季的上陣機會少之又少。

彭利拿過去曾外借到西甲吸收經驗，先後外借過CF格蘭納達和華倫西亞吸收經驗。有指拉素有意借下這位巴西中場，連教練施蒙尼恩沙基亦表示：「假如他來到這裏，將會幫助他們很多，他是一名高質素球員。」

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