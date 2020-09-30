德超盃攻略：拜仁精銳盡出「大」鬥多蒙特

周三德國超級盃賽事，拜仁慕尼黑坐鎮主場迎戰多蒙特。拜仁上輪不敵賀芬咸，令到各項賽事32場不敗的走勢告終。不過拜仁上仗收起部份主力，導致球隊實力受影響，今仗盃賽相信拜仁會精銳盡出。多蒙特上場同樣落敗，不過前線有不少具質素的球員，因此今仗有望合演一場入球騷，可捧「入球大細」[3.5球]的「大」。

上場拜仁作客1:4遭賀芬咸擊敗，球隊的狀態有所回落，不過該仗羅拔利雲度夫斯基與哥列斯卡僅後備上陣，二人今場勢必重返正選，與湯馬士梅拿合作攻堅，加上京士利高文已復出，連同利萊辛尼及基拿比，攻擊力仍然稱霸德甲。只不過拜仁防線有隱憂，最近2場賽事失了5球，客串中堅的阿拉巴在上場有不少犯錯，雖然有門將紐亞把守最後一關，但仍然難掩拜仁防守不穩的問題。

多蒙特上輪在佔盡優勢的情況下，作客奧格斯堡亦以0:2告負。今季繼續以三中堅作賽的蜜蜂兵團，後防線同樣有不少問題，上場兩名正選翼衞梅尼亞及基奧雲尼雷拿也屬於攻強於守，今場面對拜仁速度快的翼鋒會遇上不少麻煩。幸運的是球隊前場有艾寧夏蘭特、查頓辛祖與祖迪比寧咸等年輕進攻好手在陣，可以為拜仁帶來威脅，因此入球「大」值得撐。

賽制：若兩隊在90分鐘內打成平手無需加時，直接互射12碼決勝。

文：王杰