F1｜車神之子F1初登場 小舒密加下月德國站出擊

「車神」舒密加之子，今年21歲的米克舒密加（Mick Schumacher），有望在10月的F1德國站初次登場，並在10月9日的練習賽擔任沙巴車隊的車手。

效力Prema車隊的米克舒密加目前排F2車手榜榜首，並領先第2位車手達22分之多，盡顯其「車神」潛質。本來已有消息指米克在2021年賽季，有望升上F1，但因他在今季F2的表現實太出色，故此他將代替愛快車隊車手奧雲拿斯（Antonio Giovinazzi），參與在10月9日的德國站練習賽，而正式比賽則會在10月11日舉行。米克舒密加之前，只曾為法拉利試車，從未在F1正式露面。

早前表示不介意「黑帝」咸姆頓打破其父親累積91個分站冠軍紀錄的他說：「能得到參加練習賽的機會，我實在太高興了。特別是我第一次參與F1賽事，竟就是在祖家德國的紐堡靈（Nürburgring）賽道，這對我來說更為特別，而在未來10日，我定會好好備戰。」米克如此興奮一點不奇怪，因為他父親舒密加，就曾在紐堡靈勝出過五場F1分站比賽。

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