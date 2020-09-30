英超｜巴克里外借維拉 車仔減磅散貨陸續有來

去季僅僅護級成功的阿士東維拉，今季成功留低主力的基亞利殊外，轉會市場亦大展拳腳。繼早前大手筆簽入賓福特前鋒奧尼屈堅斯，另外從阿仙奴羅致門將達米安馬天尼斯後，周三更成功從車路士借入英格蘭中場巴克里至季尾。

季前車路士於轉會市場豪花逾兩億增兵，亦令部份球員的上陣機會大為減少，巴克里為其中之一。雖然車仔開季三戰巴克里兩次後備入替，不過可以預期在薛耶治等復出後，上陣時間將進一步被壓縮，所以球隊選擇將其借走。27歲的巴克里17年由愛華頓轉投車路士，四季下來為球隊上陣86場射入11球。

而除了巴克里外，相信車路士將在轉會窗關閉前繼續清貨。先有開季未曾替球隊上陣過任何一分鐘的中堅魯迪格，極大機會在轉會窗關閉前被賣走，現時有指同市的熱刺對這位德國後衞充滿興趣。另外開季首戰表現備受批評的羅夫度斯卓克，在現時人滿為患的車仔中場線恐怕難以得到上陣機會，估計亦會在關窗前被借走甚至賣走。

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