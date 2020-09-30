法網｜被DQ後首場大滿貫贏波 祖高域：我其實已經唔記得咗

周二法國網球公開賽首圈賽事，男單一號種籽祖高域自上月出戰美網被取消資格後，再度在大滿貫比賽登場，結果他於首圈順利直落三盤擊敗瑞典球手耶馬過關。而希臘新星薛斯柏施則要與西班牙的梅拿苦戰五盤，才以盤數3:2晉級。女單方面，德國球手姬芭爆冷被斯洛文尼亞球手祖雲淘汰。

一哥祖高域生涯贏得的17個大滿貫當中，只有一次是來自法網（2016年），當年「泥地王」拿度在第三圈因傷退賽，讓祖高域能首嘗在泥地大滿貫奪標的滋味。今年帶着美網被DQ的醜聞出戰法網，祖高域行事都變得小心，但他仍會偶爾諷刺地向觀眾席做出「反白眼」和飛吻的動作。他首圈面對世界排名第80位的瑞典球手耶馬，全程未遇挑戰，順利直落三盤以6:0、6:2和6:3輕取對手過關。

他賽後說：「我腦海裏沒想過任何有關美網的事，我已經克服它了，坦白說甚至忘記了。首盤贏完美的6:0，是展開今個大滿貫最佳的方法，也是我的目標，嘗試打出強悍表現，因球手在首圈都沒甚麼壓力。」祖高域贏波後，今年戰績改寫為32勝1負，唯一的敗仗就是他於美網第四圈因發洩擊球打中女司線員喉嚨，最後被取消資格。他在法網次圈會鬥立陶宛球手比蘭基斯。

至於5號種籽薛斯柏施面對西班牙的梅拿，首兩盤意外先輸4:6和2:6，處於出局邊緣的他第三盤急起直追，結果連下三城6:1、6:4和6:4，最終以3:2反勝梅拿過關，下圈對手是烏拉圭的古華斯。女單方面，18號種籽的德國球手姬芭，連輸兩盤3:6、3:6予19歲的斯洛文尼亞球手祖雲出局；今年澳網冠軍姬蓮和2號種籽比莉絲高娃則順利晉級。

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