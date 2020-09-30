NBA總決賽｜同季效力過熱火湖人 迪安韋達斯食兩家茶禮袋定指環

NBA總決賽湖人鬥熱火第一場將在香港時間明早進行，冠軍爭奪戰尚未開打，已有一位球員十拿九穩能拿下冠軍指環，他就是湖人的迪安韋達斯（Dion Waiters）。這樣着數，是因為他於同季內效力過球熱火和湖人兩支總決賽球隊，即使冠軍最後由哪支球隊奪得，即使他在整個西岸決賽都未有上陣，迪安韋達斯都有機會吃「兩家茶禮」，收下生涯首隻冠軍指環。

現年28歲的韋達斯在季中轉投湖人前是位熱火球員，準確來說，他在熱火打過三個半球季，本季初他仍有為熱火上陣過三場常規賽，留下場均9.3分和3.7籃板的數據。惟他因場外麻煩多多屢次犯錯，更在比賽後於球隊包機上食用含有大麻素四氫大麻酚的軟糖，引致癲癇，再度被熱火罰停賽。他最後被熱火棄用交易至灰熊，後者亦馬上把他釋出。成為自由身的他，三月初獲得湖人一紙合約以補強後場陣容，惟疫情令球季停擺，他至奧蘭多復季才首為湖人披甲。

雖然在復季排名賽上陣七場平均獲得11.9分，但是迪安韋達斯在季後賽未得到太多上陣機會，僅在首圈拓荒者和次圈鬥火箭有過短暫出場時間，西岸決賽鬥金塊他甚至未有出場紀錄。ESPN指出，無論湖人或是熱火贏得總冠軍，韋達斯都有機會戴上指環：若湖人奪冠，他便隨大軍贏得冠軍指環；若熱火奪冠，要視乎球會是否願意給予他指環。他更有機會分到熱火一部份的季後賽獎金，熱火有權作出投票，以決定會否跟韋達斯分享季後賽獎金。即使是已離隊的成員，但曾為球隊付出和貢獻，也有機會收到球隊一部份季後賽獎金。

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