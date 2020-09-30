英聯盃｜比賽中途人有三急衝返更衣室 艾歷迪亞激親摩連奴

熱刺周二在英格蘭聯賽盃第四圈，法定時間與車路士踢成1:1平手，互射12碼後贏5:4，晉級八強。不過，賽事中途發生了一段有趣的小插曲，熱刺後衞艾歷迪亞與領隊摩連奴，在下半場77分鐘球隊仍落後0:1時，竟然先後衝入更衣室。摩連奴事後解釋，原本艾歷迪亞是突然內急要去洗手間。

「他一定要去，忍不住了，他一定要去。」摩連奴又乘機炮擊賽程安排，指艾歷迪亞是因為要在48小時內進行兩場比賽，才會出現身體脫水情況：「當你完全脫水的時候，這或許是很常見的事情。當你的肌肉完全沒有能量，就會這樣。我知他一定要去，但仍要給他一點壓力，要他快一點回來。他連續踢了兩場比賽，是所有人的好榜樣。當然，當足球當局不關心球員死活的時候，我會關心。艾歷迪亞周四肯定不可以上陣（對海法馬卡比）。」

至於事件主角艾歷迪亞則表示，慶幸球隊未有在他離場時入球。「他（摩連奴）不太高興，但人有三急，我也沒辦法。聽說我離場時車路士有一次機會，可幸他們未有必球，而我們更取得最後勝利。」

熱刺在完場前七分鐘，藉拉美拿的入球追平1:1，令雙方最終要互射12碼分勝負。艾歷迪亞第一個為射入，最終車路士的美臣蒙特在第五輪射失，熱刺贏5:4晉級。會方賽後亦在Twitter貼文，幽默一番。

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