體Channel︱ NBA總決賽「火」「湖」爭霸 丘雨勤、蔡再懃、李嘉耀、宗銘達分析戰局

今季NBA季後賽來到爭霸階段，湖人西岸決賽順利淘汰金塊，自2010年再闖總決賽；東岸方面，以第5種籽出線的熱火，繼續黑馬本色，淘汰東岸一哥公鹿後，東岸決賽再淘汰三哥塞爾特人，2014年後再闖決賽。「火」「湖」首度在總決賽交手，焦點落在湖人前鋒勒邦占士身上，「大帝」在11至14年曾領熱火4度殺入總決賽，當中兩度奪冠，今次則穿上紫金兵團球衣倒戈。熱火則靠占美畢拿領軍，配合一批冒起小將如艾迪巴約、希路、鄧肯羅賓遜等，挑戰湖人。

7場4勝制總決賽，將於香港時間10月1日9:00am展開首戰，今集【體Channel】由資深評述員丘雨勤任擔任主持，上年甲一MVP、滿貫後衞蔡再懃、前南華教練李嘉耀、遊協教練宗銘達擔任嘉賓，一齊同大家分析總決賽形勢，以及總結塞爾特人、金塊兩支出局球隊問題等。

日期：9月30日(周三)

時間：9:00pm-10:15pm

主持：丘雨勤 （NBA評述員)

嘉賓：蔡再懃 (19年甲一MVP、滿貫後衞）

嘉賓：李嘉耀（前南華教練）

嘉賓：宗銘達（遊協教練）

果燃台直播連結： https://hk.feature.appledaily.com/goodestchannel/category/videotalk

蘋果Facebook及youtube直播

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要���，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！