英超｜6.5億身價簽曼城6年 魯賓戴亞斯：我抗拒唔到

曼城由賓菲加買入魯賓戴亞斯，雙方簽約六年，轉會費約為6,500萬鎊（約6.5億港元）。這位23歲守將是繼尼敦阿基與費倫托利斯之後，藍月亮在今季的第三宗收購。與此同時，賓菲加亦以1,370萬鎊（約1.37億港元），從曼城購得阿根廷中堅奧達文迪。

「能夠加入曼城這樣的球會，是一個很好的機會，我根本無法抗拒。曼城過去幾年一直是主導英格蘭的球隊，他們的成功已說明了一切。他們的主攻踢法，亦很適合我。這支球隊充滿才華，又有哥迪奧拿這位擅長培育我這種年輕球員的世界級領隊，能夠成為當中一份子，實在令人相當興奮。」魯賓戴亞斯說。

魯賓戴亞斯是賓菲加的青訓產品，歷來合共為母會上陣113場，並曾為該隊贏得18/19年葡超冠軍。自從高柏尼離隊之後，曼城一直未能解決後防不穩的問題，預料魯賓戴亞斯將會拿樸迪合作扼守中路。

「魯賓是一名我們賞識已久的球員，他在賓菲加的成長亦讓我們刮目相看。」曼城足球總監碧格歷斯坦說。「他們蛻變成一位領袖，而作為一名後衞，他亦完全符合我們的所有要求。他的頂上功夫很好，一對一防守到家，技術出眾，我們很有信心他可以融入曼城的體系。」

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