英超狼隊的「快馬」艾達馬查奧爾近日獲馬里國家隊徵召出戰友賽，但據報這位於西班牙出生的24歲翼鋒，決心想成為「狂牛」大國腳，故或將拒絕馬里的徵召。查奧爾過去已曾兩度獲狂牛大國腳徵召，惜他在八月因確診武漢肺炎被迫退隊，現在他有機會達成夢想。

在西班牙加泰隆尼亞出生的翼鋒艾達馬查奧爾，父母均來自西非內陸國家馬里，此前他為西班牙的U21和不同年齡的青年隊效力過，其後就再沒為狂牛上陣。鑑於他仍未成為任何國家的大國腳，他近日便接獲馬里召入國家隊大軍，出戰下周在土耳其進行的鬥加納和伊朗友賽，但據報查奧爾已決定要效力西班牙，將會拒絕馬里徵召。查奧爾早在去年11月已被獲狂牛大國腳徵召，當時他因傷未有出戰；上月他再被西班牙列入歐國聯鬥德國和烏克蘭的大軍名單，結果又因確診武肺被迫退隊。據報他進行第二次檢測時，證實首次檢測是「假陽性」。

西班牙教頭安歷基表示，球隊已非常了解查奧爾：「當我們在巴塞隆拿（拉碼西亞青訓）時，他已被納入我們的計劃中，他進步了很多，是位非常有趣的球員，我們對他的表現很滿意。」馬里一直努力追逐查奧爾，但最終他很大機會選擇成為西班牙大國腳，並有望被安歷基徵召出戰十月國際賽期，鬥瑞士和烏克蘭的歐國聯賽事。

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