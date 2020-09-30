仙道彬手記 │ NBA總決賽變湘北對山王 信熱火贏4:3逆天而勝

NBA總決賽周四開打，昨日就先做足功課，包括重看兩隊晉級的比賽、外國專家的預測、打NBA 2K測試，問過「東方神秘力量」李亦伸的意見，才下筆分析；綜合球員的實力，教練的部署和戰術，以及各種變數，4:3高舉冠軍，我相信熱火可以做得到。

LBJ在晉級之路展現聯盟第一人的實力，在季後賽，26.7分、8.9次助攻和10.3個籃板，絕對是MVP級的數字；而且上陣時間控制在35分鐘，只比常規賽輕微上升0.4分鐘，多得AD打出聯盟最強長人的表現，以及一眾後備兵如Rajon Rondo、Dwight Howard和Kyle Kuzma的支援。LBJ十屆總決賽經驗，其他隊友如Rondo和Danny Green也贏過總冠軍，Dwight Howard也打過總決賽，在心態方面，看不到會有太大壓力。加上為Kobe而戰的額外動力，令湖人上下更團結。

熱火以underdog的身份殺入總決賽，要是在季後賽開打前預測，要我數東岸冠軍，會是公鹿、速龍和塞爾特人之爭，勢想不到熱火能先殺公鹿，再贏綠軍，而且打得極有說服力。經驗是兩軍最大的差距，熱火頭號主將Jimmy Butler首次打總決賽，隊中新人如Duncan Robinson及Tyler Herro更是首次打季後賽；就算Bam Adebayo也只是兩季季後賽的經驗，他們的定海神針，當然是Iggy和精神領袖Udonis Haslem；但一班相對缺乏經驗的球員，在總決賽沉重壓力下能否發揮正常，也是疑問。

波是圓的，世上也沒有必勝的球隊。由2000年數起，最近的20次總決賽，有四次爆冷的情況，剛好兩次是與LBJ有關。第一次當然是2004年經典的藍領打贏明星兵團，活塞以4:1勇挫湖人；第二次是2011年，小馬在一致看淡下，由Dirk Nowitzki領軍擊敗當時也有LBJ在陣的熱火；第三次是2016年，LBJ在封神之戰中，落後1:3下反勝勇士。最後一次則是上屆總決賽，勇士面對速龍，受制於團隊防守和Kawhi Leonard的出色發揮，以2:4落敗，未能實現三連霸，不過有Kevin Durant和Klay Thompson接連重創，可說是非戰之罪，所以嚴格來說，近20年有3次爆冷，一次是LBJ受害，一次則由他變成克利夫蘭的英雄。

今次的比賽，與其說是04年的活塞對湖人，不如說是《男兒當入樽》中，湘北對山王的經典一幕。LBJ、AD和Rondo，就似是沢北、河田雅史和深津；而且正如山王一樣，「因為大家都認為，絕對不可讓寂寂無名的湘北得到勝利。」所以湖人及Kobe的fans，就算情感上未必完全認同LBJ也好，也不會為熱火打氣。赤木曾說過，第一次買籃球雜誌，封面就是「最強。山王」，而JB也說過，擋在最後的，也一定是LBJ，對所有NBA球員來說，他就是山王般的存在，而熱火能夠過關斬將，堅持到今，正因他們是「真心相信自己能夠稱霸全國的人！」環顧聯盟，可能只有Kawhi和JB具有這決心和特質，前者落馬後，JB就成了唯一可以抗衡的最後戰士。

心態上至少不落下風，但要勝出，單憑決心並不足夠；「在比賽中，沒有一方是『絕對』可以勝出的。」在下面，我會分析熱火可以勝出的原因，「東方神秘力量」明言湖人可以4:1取勝只是笑談，帶過就算。雞蛋鬥高牆，看似不可撼動，可是那怕是最微細的裂縫，只要用力恰當，也可以撼動根基，熱火可以取勝，並非天方夜譚，而是長時間思考後的結論。

在教練方面，熱火教練Eric Spoelstra 今年不過是49歲，但手上已有兩枚冠軍指環，這也是在2012及13年，與LBJ、Dwyane Wade及Chris Bosh齊齊贏得。95年由睇帶員出身的他，慢慢成為助教和球探，並在2008由Pat Riley欽點，坐正成為熱火教練。Eric Spoelstra 執教的細節做得很好，戰術上的修為也不錯，在防守上尤其出色；他的強項是深刻的觀察，也能得到球員信任，他長於針對防守，和LBJ相處的經驗，對今次部署有極大幫助，甚至可以說，他會比Tyronn Lue和Frank Vogel更了解如何阻止LBJ。

教練有計，也要球員能執行。LBJ這位NBA呂布有萬夫不當之勇，單對單難以應付。要阻止LBJ，首先是要有足夠力量，至少可抗衡他6呎9吋和250磅的身軀；而且要有足夠的速度，以及一雙長臂，干擾他的傳球。比起入楔，LBJ的三分相對不穩定，首圈有41.4%，之後兩圈分別是26.1%及24.2%；可說是最大的罩門。

在基本對位上，熱火有LBJ的老對手Jimmy Butler，以及單防不錯的Jae Crowder，兩人身型略為輸蝕，但力量上相差得不算遠，防守出色，硬橋硬馬，在放射不放鏟下，應該可以做得到。至於最理想的人選，肯定是Andre Iguodala。雖已36歲，可是2月加盟熱火的他，只出半力，從未試過在一場比賽打多於36分鐘，在塞爾特人的比賽，才慢慢出真力，最後的關門戰，以5射全中的成績，攻入15分，也成了熱火防守上的「手套」，大大減低了Jayson Tatum的威力。要是能讓LBJ選擇在外圍發炮，那熱火的勝算會高得多。

除了要抵擋LBJ，也要防守他們的三塔，撇除實力較弱的JaVale McGee，Dwight Howard和AD一內一外，可說是最恐怖的雙塔，看Nikola Jokic被Dwight Howard搞得心浮氣躁，犯規連連，加上外面無人可對位AD，就知道這組合可能比LBJ更難防守。

熱火本身的中鋒是Bam Adebayo，平均每場有11.4個籃板和0.9次封波，雖然只得6呎9吋，但防守腳步快，封波時間也準，是熱火防守的脊骨，但以他的技術和經驗，恐怕不足以應付Dwight Howard和AD，幸好熱火尚有兩位7呎高佬。Kelly Olynyk高6呎11吋，打法有點茅，加上有三分遠射，可用作搞局的奇兵；至於由拓荒者來投的中鋒Meyers Leonard，防守一向硬淨，在去季對勇士的季後賽，試過攻入5球三分，轟入30分之高；他之前與Damian Lillard的pick & pop，更令對手相當頭痛，今季沒有太多機會看過其演出，要是維持拓軍時的水準，將會成為熱火的X factor。

除了防守，熱火的射手也比湖人穩定得多，上圈大爆發的Tyler Herro，被公認是今屆新秀中，射術最好的一位；上圈攻入37分的戰役，加上14的背號，換來三井的稱號，他的三分命中率是37.8%，還有正選的得分後衛Duncan Robinson達40%，加上36.3%的Goran Dragic，在45度角特別準的Jae Crowder，他每場起手是熱火最強的8.1次，但也有34.4%，不算準，但對手也不敢放。JB遠射起手不多，36.7%是中上的水準，但他在第四節就會「上身」，加上忽然回勇的Iggy，也是熱火外圍炮手之一。

LBJ成功的方程式，就是一堆射手拉開空間，讓他可以入楔突破，不過在Danny Green嚴重失準下，變成KCP和AD成為最可靠的射手，前者達42.1%，後者則是36.6%，雖然Danny Green在季後賽仍有36.4%，但有看比賽的球迷應該明白，這都是無關痛癢時才射入的數據；射手始終不夠穩定，是湖人的老毛病，要是不改善，將成為勝負的重要關鍵。

文：仙道彬

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