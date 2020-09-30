西甲｜剛入選比利時大軍 皇馬即宣佈夏薩特受傷休戰4周

比利時球星夏薩特昨日才入選，皇家馬德里周三主場迎戰華拉度列的大軍名單，本以為這名29歲翼鋒可以順利復出，今季首次為皇馬披甲，就連比利時國家隊教練馬天尼斯，周三公佈10月歐國聯的大軍名單時，亦將夏薩特列入國家隊33人大軍名單之中。不料周三較後時間，皇馬隨即在官網宣佈，夏薩特右腿肌肉受傷將要休戰。

皇馬指出，球隊軍醫周三替夏薩特進行測試時發現傷勢，西班牙傳媒預計夏薩特將要缺席3至4周，肯定無緣皇馬周三主場迎戰華拉度列，以及周日作客利雲特的西甲之餘，亦很大機會無法參加比利時國家隊，10月歐國聯作客英格蘭及冰島的賽事。

事實上，周三馬天尼斯公佈比利時大軍名單時表示：「如果夏薩特能為皇馬出戰，他將會加入我們的陣中，否則他將留在馬德里獨操，我們正與皇馬緊密聯繫，如果他100%康復回到皇馬的比賽，下周他將加入國家隊。」無奈皇馬隨後即宣佈夏薩特受傷，由於缺席時間剛巧是國際賽檔期，令外界質疑這是否皇馬與夏薩特，逃避國家隊徵召的策略。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！