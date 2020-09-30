英聯盃｜重提90年世界盃場上失禁糗事 連尼加：球員唔再喺球場辦大事 ？

熱刺後衞艾歷迪亞在周二對車路士的英聯盃大戰，踢到77分鐘突然人有三急，通知隊友賀積查治與艾達韋列特後，便直奔更衣室洗手間，曾效力熱刺的英格蘭名宿連尼加，亦重提自己於1990年世界盃在場上失禁的糗事，自嘲笑稱現在的球員竟不再在場上「辦大事」。

「艾歷迪亞突然離場跑往更衣室，摩連奴匆忙追上，真的十分奇怪。然後迪亞又回到球場比賽，大概是要上廁所吧。球員都不再在球場上S**t（大便），他們怎麼了？」連尼加在Twitter寫道。

連尼加在90年效力熱刺時，代表英格蘭出戰世界盃決賽周，於對愛爾蘭的首場分組賽，戰至下半場一次追波倒地後當場失禁，成為一時佳話。連尼加事後解釋指，自己當年在賽前已感到腸胃不適，但因怕失去出場機會而未有向領隊通報，結果鬧出笑話。

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