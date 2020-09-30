東京奧運｜LBJ欲為美國隊出戰東奧 NBA新季延遲恐撞期

職業生涯拿過三面奧運金牌的湖人球星勒邦占士（LeBron James），缺席了四年前的巴西里約奧運後，已有傳他希望出戰今屆東京奧運。據美國男籃營運總監哥利哲奴（Jerry Colangelo）日前透露，他確實指到消息指LBJ有意出戰明夏東奧。惟NBA新賽季將不會早於年底聖誕節開打，恐怕有機會與奧運撞期。

美國隊於今夏籃球世界盃以隊史最差的第七位完成比賽，相信奧運這個國際大舞台，會重獲更多NBA球星參與，包括即將出戰NBA總決賽的勒邦占士。他對上一次出戰奧運已是2012年倫敦奧運，16年里約奧運他與韋斯卜克（Russell Westbrook）和史堤芬居里（Stephen Curry）等超級球星拒絕美國隊徵召，但美國最後仍能贏得該屆奧運金牌。年近36歲的占士，職業生涯沒有很多個奧運能再參與，故早前有傳他希望出戰明夏東奧，只是未作出確實承諾。據報近日他有更大慾望出戰奧運，美國男籃營運總監哥利哲奴亦表示：「我收到消息，他（占士）希望計劃一下出戰奧運，但目前這個景況沒有人能夠擔保。」

東京奧運明夏能否順利舉行仍是未知之數，但已知的困難是，NBA 20/21球季很大機會至明年七月底仍未結束，早前NBA總裁阿當施華已表示，新球季將不會早於聖誕節開打，更有機會延至明年一月才展開。據指新季亦會按照慣例進行82場常規賽，將影響不少NBA球員出戰奧運，這個問題聯盟仍然在探討當中。

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