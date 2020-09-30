NBA總決賽湖人鬥熱火第一回合在香港時間明早上演，東岸五號種籽熱火能在後勒邦占士（LeBron James）時代殺入總決賽，認真爆大冷。在熱火擔起「大佬」角色的占美畢拿（Jimmy Butler），兒時有着令人難過的故事，或影響到他在過去效力的球會都被認為是「更衣室毒瘤」。結果今季煥然一新的他，帶領一眾被低估的落選新星來到最高殿堂，挑戰10年後重歸總決賽的湖人。（ViuTV99台明日9:00am直播）

文：華弟

熱火不像快艇、網隊或是火箭，隊內擁有一對超級球星組合，也不像他們的總決賽對手湖人坐擁三位狀元：占士、安東尼戴維斯（Anthony Davis）和懷特侯活（Dwight Howard）。反而熱火是「草根階層」，隊內沒有一位前五選秀順位的球員，最高已是2004年首輪第9順位的伊古達拉（Andre Iguodala）。球隊最大球星占美畢拿，也僅在2011年選秀以首輪第30順位加盟公牛，新人們如鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）和紐寧（Kendrick Nunn）等，更在選秀會名落孫山。結果畢拿帶領一班寂寂無聞的小將，季後賽先後淘汰溜馬、常規賽一哥公鹿和4年3入東決的塞爾特人，再在總決賽遇上湖人。

以前屢傳跟隊友不和

看着熱火，猶如看着一班很友好又團結的兄弟幫打球。畢拿跟隊友在場外的互動，常成為鏡頭捕捉的焦點，他穿上希路（Tyler Herro）的高中球衣開心練球，跟艾迪巴約（Bam Adebayo）等年輕隊友有講有笑。這些有愛場面歷來甚少出現在畢拿身上，他來到熱火前效力的三間球會，都因性格問題屢跟隊友發生衝突，最後不歡而散。當中他與木狼隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）吵架，又與球會高層和教練團鬧不和；去到76人，畢拿都被形容是更衣室毒瘤，到處挑起事端，令隊友都很討厭他。

親母趕走選秀被看淡

畢拿被認為難相處，或因童年有個不幸故事影響性格。他兒時就被父親拋棄，和他相依為命的母親竟在他13歲時，嫌棄他醜樣把他趕出家門。畢拿自小寄人籬下，也沒獲D1大學羅致，參加選秀時亦已22歲不被看好。今天，他已成為身價過億的球星，全因他沒放棄自己，他會形容自己是最努力的球員：「我喜歡自己的故事，這成就了今天的我。」來到熱火，終有一班隊友接受他的1000%爭勝鬥心。