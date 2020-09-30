西甲｜皇蘇補時4分鐘食詐糊 華倫西亞靠VAR小勝1:0

華倫西亞周二在西甲聯賽，藉着VAR系統在補時階段推翻皇家蘇斯達的入球，以1:0小勝對手。

雙方在上半場不乏攻門機會，但卻無法轉化成入球，半場互無紀錄。75分鐘，華倫西亞的荷西加耶在左路禁區邊傳中，烏拉圭前鋒麥斯高美斯門前剷射入網，成功打破缺口。戰至補時四分鐘，後上助攻的皇蘇後衞拿洛文特，於一輪門前混戰後頂入，但球證翻看VAR錄像後，證實另一位皇蘇球員阿列斯艾路斯當度手球在先，入球無效，華倫西亞最終小勝1:0完場。

同日另一場賽事，基達菲藉着安祖路爾斯梅開二度，加上古古列拿的入球，於主場以3:0擊敗有艾沙文迪在完場前七分鐘「兩黃一紅」被逐的貝迪斯。

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