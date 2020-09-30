英聯盃｜壓力爆燈場邊掀罵戰遭恩師粗口回應 林柏特仲係未夠摩帥老練

熱刺周二在英格蘭聯賽盃第四圈，法定時間與車路士踢成1:1平手，互射12碼後贏5:4，晉級八強。熱刺領隊摩連奴於上半場落後0:1時，一度與車路士主帥林柏特爆發口角，但這對師徒賽後亦有握手問好，並強調兩人關係未有受損。

迪姆華拿在上半場為車路士先開紀錄後不久，摩連奴便於場邊指罵林柏特。「Fxxking hell，法蘭克（林柏特），落後0:3的時候，你可不會站在這裏。」摩連奴說。面對恩師的指罵，林柏特雖然唸唸有詞，但仍只好走開。

車路士在休季期間積極擴軍，大手收購芝維爾、迪姆華拿與夏維斯，最近又從雷恩買入了門將艾度亞文迪加強後防，但戰績仍然未如理想，令林柏特承受着極大壓力，他早前就與利物浦主帥高普爆發罵戰，而他今仗不斷說話在場邊，亦令摩帥感到相當煩厭。

摩連奴賽後強調，事件不會影響到他與林柏特的關係。「對於法蘭克，重要的是我對他的感情，比我們的對話更加重要。對於感情，他為我負出了所有，我永遠也虧欠着他。他當球員時為我付出了一切，我永遠不會忘記，他是位出色的球員、朋友與專業的選手。」他說。

「我只是對向他說出了自己的看法，是一位老教練對一位年輕而有天賦的教練表達了看法，就是球員落後時才最需要我們，而在領先的時候，我們不需要站在場邊當主角。當球隊落後的時候，我們必須站出來，但上仗車路士曾落後0:3，他只是失落地靜靜坐下來。在足球戰術上，我已沒有甚麼可以教他了，他是一位出色的教練。但我的意見是，當球隊落後時，你要挺身留在場邊，而當球隊領先，你也要保持冷靜。」摩連奴補充說。

林柏特亦強調，兩人關係一向很好，摩帥只是一時「火遮眼」。他說：「我們在場邊有說有笑，相處得很好，那只是一時冒火。無論我們在場邊說了些甚麼，我對摩連奴都是充滿敬意的，這永遠不會改變。」

事實上，熱刺在70分鐘以哈利卡尼入替坦根加，之後又以盧卡斯莫拉代替貝雲積，效果相當明顯，結果讓拉美拿完場前有機會為熱刺追平，摩連奴在這場師徒大戰，仍然是技勝一籌。

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