NBA總決賽｜肯塔基師兄弟內戰 AD朗度領軍鬥希路艾迪巴約

今屆NBA總決賽周四開打，由兩支分岸冠軍湖人及熱火碰頭，這場冠軍爭奪戰除了是兩隊當家球星勒邦占士與占美畢拿大鬥法外，亦是近年盛產NBA新秀狀元級人馬的肯塔基大學內戰，事關熱火的新秀希路、艾迪巴約、湖人的安東尼戴維斯、朗度（Rajon Rondo）以及教練禾高（Frank Vogel）也是出產於這間名牌大學。

作為全美著名大學之一，肯塔基大學也是一所舉世聞名的體育學校，曾贏過八次NCAA全國冠軍之餘，同時出產不少NBA球星，包括唐斯（Karl-Anthony Towns）、古辛斯（DeMarcus Cousins）、D卜克（Devin Booker）等。

2012年協助肯塔基大學贏得NCAA全國冠軍的AD，在該年的選秀被黃蜂選中，正式踏上NBA舞台，如今AD已成為超級巨星。湖人除了AD外，同樣在大學時期效力肯塔基的朗度，又繼續將自己職業生涯季後賽助攻數增加，成功超越公牛名將柏賓（Scottie Pippen）與已故巨星拜恩（Kobe Bryant），升至NBA歷史第八位。

另外熱火20歲新秀希路，在東岸決賽第四回合轟入37分，成為NBA分岸決賽獲此高得分的最年輕球員；中鋒艾迪巴約在東岸決賽第一回合加時尾段將塔圖（Jayson Tatum）的入樽封走保住勝局，更成為網絡一時熱話。相信在NBA總決賽，四位由肯塔基大學出產的球員會繼續施展混身解數。

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