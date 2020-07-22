英超羅致光｜IQ超150唔係大晒 林伯不擅管理又自負好快出事

車路士周二於英格蘭聯賽盃提早出局，領隊林柏特現刻面對球隊開季走勢欠順必十分「頭痕」，而且繼上季曾在場邊失控爆粗「問候」利物浦主帥高普後，今場與執教熱刺的昔日「恩師」摩連奴碰頭，竟又一次疑因情緒亢奮惹人反感，使摩佬連「師徒情」也不顧地當面作訓斥。以往接受智力測試證實IQ超過150的林伯，有智慧卻不太懂做人，這兩年來一些管治手法，也無法使部屬太過信服。

等同IQ達160的本港勞工及福利局局長羅致光一樣，不懂說話反令人質疑他是否真的智力過人。要做成功的管治者，需要集合太多元素，林伯近期不少行為，使人覺得他要達到一個好領隊或好教練的水平，仍存在一段距離。不講與高普、摩佬這些「外人」之間的衝突，日前球隊在英超對西布朗失分，這位少帥有傳在全隊面前訓斥該仗連番犯錯累失球的左閘馬高斯阿朗素；話說是對方自把自為，沒得批准直接返上隊巴而非坐在後備席上為隊友打氣，惹怒了林伯，但也有另一版本指是林伯罰阿朗素上隊巴，不讓這位「丟架」後衞坐後備席。

雖然沒有太多旗下球員斥責林伯的消息爆出，但從上季至今季所見，林伯有時藉打響青春革命旗號，而對那些不是他嫡系的球員欠重視，甚至希望慢慢移除這批人。他特別信任那些一手帶大的青訓球員，例如美臣蒙特、譚美阿巴謙、列斯占士及湯姆利等，不管他們狀態多不突出，貶作後備一段時間後，便會再讓這些年青球員擔正，相反某些屬摩佬、干地或沙利時代的車仔舊部，只要稍在場上有犯錯，處理或懲罰的手法肯定有別。

最近除馬高斯阿朗素的例子，今季未曾上陣的魯迪格傳也會在轉會窗關閉前被出售，同樣令很多人困惑不解；隊長艾斯派古達今季淪為後備，也未必是正確選擇，而令不少「車迷」最感不值的可能是基奧特，上季屢為球隊建功保前4，但因林伯任人唯私，寧信一個狀態不突出的「自己人」阿巴謙，也堅決要將比較有態的這位34歲老將，貶作前鋒第3人選。

林柏特以往球員時代在場上出名冷靜，總是在最合適的位置及時機出現，解救球隊，但如今空有一股熱誠，戰術部署及管治手段都未到家的情況下，還易因少少喜悅，偶爾自大起來。不過，車仔最大的是「油王」阿巴莫域治，只能說若以他過往辭退領隊的頻繁度及速度作參考，發現這支球隊若有不妥的情況，或者今夏過兩億鎊的投資，無法達到預期成績，就算林伯曾是車仔傳奇，也必會隨時間失去耐性，找過另一位仁兄來「駕車」駛回正確道路。

文：盧卡東尼

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