被譽為「足球界的領導者」 杜奧巴獲頒歐足協主席獎

周二歐洲足協（UEFA）宣佈，前車路士前鋒杜奧巴被歐足協主席施費連選為2020年歐足協主席獎的得獎者，以表揚杜奧巴在球場內外的卓越貢獻。

歐足協主席獎於1998年舉辦，這個獎項是用作表揚表揚一些傑出的成就、專業精神及高尚品格的人。杜奧巴於18年退役後，開始致力改善發展中國家兒童的生活，因而令施費連感到敬佩，決定將主席獎頒予這位科特迪瓦前鋒：「杜奧巴是數百萬足球迷的英雄，他是一位領導者。最重要的是杜奧巴對成功的無限渴望，從他現時一直幫助其他人當中可以看見這種特質。」

杜奧巴獲得後表示：「發展中國家裏有很多孩子，他們不止想成為優秀球員，因此為他們提供幫助，令這些孩子實現夢想是很重要的一件事。我一直都在思考，除了踢球之外，我可以如何保持自己的影響力？最好的方式就是用我的頭腦，繼續留在足球界並參與管理，我只是有意為足球發展作出貢獻的人。」

杜奧巴接下來會於10月1日歐聯小組賽抽籤當中，出席抽籤儀式並且領取這獎項。除了杜奧巴外，去年主席獎的得獎者為曼聯名宿簡東拿。

過去三年歐洲主席獎得獎者

17年：托迪（意大利）

18年：碧咸（英格蘭）

19年：簡東拿（英格蘭）

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