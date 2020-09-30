港超聯｜賽和南區獲復賽首分 愉園小將贏口碑

周三假將軍澳運動場上演港超聯復賽後唯一「例行公事」，愉園在半場領先的情況下，最終與冠忠南區踢成1:1平手，取得復賽後第一分。

兩隊在聯賽已無爭冠希望，「青春班」愉園續以年輕球員應戰，正選平均年齡僅22.9歲。南區甫開賽就佔盡優勢，但一直欠威脅埋門，反而愉園差點藉一次反擊機會入波，潘沛軒右路地波傳中，中鋒朱偉鈞門前撞射中楣底彈出。

南區繼續搶攻，佐佐木周、劉浩霖等攻門均未能打開紀錄，愉園終於在完半場前兩分鐘取得入球，由伍家揚中場傳直線，朱偉鈞接應後推過出迎的謝德謙，窄位施射雖被比圖護空門，但朱偉鈞及時快腳一篤，皮球慢溜入網，愉園半場領先1:0。

易邊後繼續由南區主導賽事，夏志明接應佐佐木周傳中門前頂入，但被判越位在先。戰至65分鐘南區追成平手，由佐佐木周左路角球直接彎入，為南區追成1:1。尾段朱偉鈞接應伍家揚傳中小禁區外撞射斜出，佐佐木周亦有一次頭槌頂中楣頂，雙方最終以1:1賽和，各得一分。

對榜尾的愉園失分，南區門將謝德謙讚揚對手一眾小將：「己隊踢得不好，有點大意，而對手防守做得好。他們很有信心，就算面對我們的外援也沒有膽怯，對香港足球是好事。」為愉園先開紀錄的朱偉鈞就指：「能取得入球，就算如上仗負予富力般，有入球就能令全隊有信心。入了這球，有信心在未來兩場，甚至來季為球隊入更多球。」他又指，復操後加了很多體能訓練，今場展現到成果。主教練鮑家耀讚揚球員表現，「證明不用靠外援，也有能力取分。」但他警告球員來季將需與更多外援競爭上陣機會。

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