武漢肺炎│街場周五「解封」 港籃10月初復操

港府周二宣佈隊際運動周五（10月2日）起獲豁免四人限聚令，康文署今日則宣佈免費戶外隊際康樂場地於同日重新開放。南華主將梁兆華嘆現時體育館黃金時段搶手，故重開街場能增加練習時間。另外，港籃主帥安慶健透露，港隊將於10月復操。

武漢肺炎疫情緩和，體育館在九月中重開，但隊際運動周五才獲准豁免限聚令，人數上限按項目可多於四人，每個場地/球場上的球員及裁判人數上限，應遵照相關隊際運動的比賽規則，五人籃球不可多於10名球員等。南華前鋒梁兆華指在四人限制下，未能進行戰術訓練，政府放寬限制令訓練內容可變得豐富，「周五放寬限制，可能會同朋友或香港隊隊友book場，打5on5比賽。雖然自己有保持個人訓練，但一直都冇機會實戰，都想搵返比賽嘅感覺。」

兆華續指，港人多在工餘時間運動，故體育館在晚上的「黃金時段」十分搶手，自己只能提早起床練習，「book場非常困難，因為除咗籃球，其他運動都要用體育館。𠵱家同朋友book朝早七點場，因為朝早相對較少團體隊伍用體育館，唯有早啲起身去練。」雖然近日尚有零星確診個案，但疫情尚算穩定，康文署在周五重開街場絕對利多於弊，「希望開返街場，就算冇體育館都可以同朋友打下比賽，對抗下。」

另外，FIBA早前宣佈亞洲盃外圍賽將於11月以「隔離泡泡」模式復賽，港籃主帥安慶健指球隊將於10月4日復操，球員除小組進行，亦有機會透過5on5等對抗賽重拾狀態。

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